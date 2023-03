Papa Francesco, notte tranquilla al Gemelli: proseguono le terapie (Di venerdì 31 marzo 2023) commenta Fotogallery - Il Papa affaticato durante l'udienza generale: intervengono le guardie svizzere - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - Il Papa affaticato durante l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) commenta Fotogallery - Ilaffaticato durante l'udienza generale: intervengono le guardie svizzere - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - Ilaffaticato durante l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - FedraFurini : @Pontifex_it Carissimo Papa Francesco, la mia umile preghiera si unisce a quelle di tutto il mondo affinchè si rist… - jacqui703 : RT @Rebeka80721106: @albertopetro2 @smarucci461 @BrindusaB1 @dianadep1 @DavLucia @agustin_gut @RitangelaPrivi1 @ValerioLivia @POKI33847251… -