Papa Francesco migliora, pronto il piano per Pasqua. DIRETTA (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergoglio sta meglio ma ha una bronchite e resta ricoverato al Gemelli. Non ci sono ancora previsioni sui tempi della degenza. Il Vaticano ha riorganizzato il programma della settimana santa: il cardinale argentino Sandri celebrerà la messa della domenica delle Palme a San Pietro, mentre alla funzione del giorno di Pasqua presiederà il cardinale Re Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergoglio sta meglio ma ha una bronchite e resta ricoverato al Gemelli. Non ci sono ancora previsioni sui tempi della degenza. Il Vaticano ha riorganizzato il programma della settimana santa: il cardinale argentino Sandri celebrerà la messa della domenica delle Palme a San Pietro, mentre alla funzione del giorno dipresiederà il cardinale Re

