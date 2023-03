Papa Francesco 'migliora'. Il piano: Sandri celebrerà la messa delle Palme, per Pasqua il cardinale Re (Di venerdì 31 marzo 2023) migliora progressivamente il quadro clinico complessivo di Papa Francesco , che prosegue le terapie al Policlinico Gemelli dopo il ricovero di mercoledì pomeriggio in seguito a un malore dovuto a "un'... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 31 marzo 2023)progressivamente il quadro clinico complessivo di, che prosegue le terapie al Policlinico Gemelli dopo il ricovero di mercoledì pomeriggio in seguito a un malore dovuto a "un'...

