Papa Francesco lascerà domani il Gemelli. Sarà in piazza San Pietro per la Domenica della Palme (Di venerdì 31 marzo 2023) Papa Francesco è pronto per lasciare il Gemelli. E' quanto comunica nell'ultimo bollettino il direttore della sala stampa della Santa sede, Matteo Bruni: "Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina", Bergoglio era stato ricoverato al policlinico romano mercoledì scorso, gli era stata diagnosticata un'infezione respiratoria, mentre le udienze di questi giorni sono state annullate. Già ieri sera i medici avevano registrato un "netto miglioramento" delle condizioni di salute, come ha riportato AdnKronos. Oggi è arrivata la conferma. "La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023)è pronto per lasciare il. E' quanto comunica nell'ultimo bollettino il direttoresala stampaSanta sede, Matteo Bruni: "Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina", Bergoglio era stato ricoverato al policlinico romano mercoledì scorso, gli era stata diagnosticata un'infezione respiratoria, mentre le udienze di questi giorni sono state annullate. Già ieri sera i medici avevano registrato un "netto miglioramento" delle condizioni di salute, come ha riportato AdnKronos. Oggi è arrivata la conferma. "La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale ...

