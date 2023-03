Papa Francesco in ospedale per "bronchite su base infettiva", condizioni migliorano (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Pontefice "ha trascorso il pomeriggio al Gemelli dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro" ha fatto sapere il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Il Cardinale Sandri lo sostituirà nella celebrazione della domenica delle Palme Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Pontefice "ha trascorso il pomeriggio al Gemelli dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro" ha fatto sapere il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Il Cardinale Sandri lo sostituirà nella celebrazione della domenica delle Palme

