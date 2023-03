Papa Francesco celebrerà la messa delle Palme. Sabato uscirà dal Gemelli (Di venerdì 31 marzo 2023) Contrordine in Vaticano: sarà Papa Francesco a celebrare la messa della Domenica delle Palme, in piazza San Pietro, visto che domani, Sabato 1 aprile 2023, uscirà dal Policlinico Gemelli. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Significa che le condizioni del Pontefice sono in netto miglioramento Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 marzo 2023) Contrordine in Vaticano: saràa celebrare ladella Domenica, in piazza San Pietro, visto che domani,1 aprile 2023,dal Policlinico. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Significa che le condizioni del Pontefice sono in netto miglioramento

