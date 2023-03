Papa Francesco celebrerà i riti della Settimana Santa? Secondo il cardinale Re: “C’è un netto miglioramento” (Di venerdì 31 marzo 2023) Papa Francesco è stato ricoverato nell’appartamento al decimo piano del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” da mercoledì pomeriggio: come riporta Tgcom23 è stato ricoverato a causa di una bronchite su base infettiva. Ma le notizie sembrano positive, e il Papa uscirà domani. Papa Francesco potrebbe essere dimesso domani Il Papa è stato ricoverato mercoledì a causa di una bronchite su base infettiva e si pensava che non potesse presiedere i riti della Settimana Santa. Lo staff medico che lo segue ha fatto sapere che il Pontefice viene sottoposto a “una terapia antibiotica su base infusionale”. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il cardinale Giovanni Battista Re, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023)è stato ricoverato nell’appartamento al decimo piano del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” da mercoledì pomeriggio: come riporta Tgcom23 è stato ricoverato a causa di una bronchite su base infettiva. Ma le notizie sembrano positive, e iluscirà domani.potrebbe essere dimesso domani Ilè stato ricoverato mercoledì a causa di una bronchite su base infettiva e si pensava che non potesse presiedere i. Lo staff medico che lo segue ha fatto sapere che il Pontefice viene sottoposto a “una terapia antibiotica su base infusionale”.quanto riportato da Adnkronos, ilGiovanni Battista Re, ...

Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una "infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - MaurizioMarte : @Pontifex_it Auguri di buona guarigione Papa Francesco prego per lei grazie del suo amore per il prossimo e per gli… - elerub11 : RT @PienogiornoB: ?? TI VOGLIO FELICE, il nuovo libro di Papa Francesco. Perché la felicità è un dono e si regala! Nelle sue pagine le par…