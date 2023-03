Papa Francesco al Gemelli: un battesimo in corsia e uova di cioccolato ai bimbi ricoverati (Di venerdì 31 marzo 2023) Città del Vaticano – Pomeriggio di “relax” per Papa Francesco che in queste ore, come fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede, si è recato in visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma (dove anche lui è ricoverato da tre giorni), portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro “Nacque Gesù a Betlemme di Giudea…”. Nel corso della visita, durata circa mezz’ora, il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Al termine ha fatto ritorno al proprio reparto. Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023) Città del Vaticano – Pomeriggio di “relax” perche in queste ore, come fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede, si è recato in visita ai bambininel reparto di oncologia pediatrica del Policlinicodi Roma (dove anche lui è ricoverato da tre giorni), portando loro dei rosari, delledie copie del libro “Nacque Gesù a Betlemme di Giudea…”. Nel corso della visita, durata circa mezz’ora, ilha impartito il sacramento dela un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Al termine ha fatto ritorno al proprio reparto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'infezione polmonare di cui soffre il Papa Francesco è 'lieve', una 'bronchite'. Sarebbe stata provocata da un vir… - Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - emanuelino10 : RT @ParoleCristiane: Questo dice Gesù... Togliete la pietra: il dolore, gli errori, anche i fallimenti, non nascondeteli... Tirate fuori tu… - Marteensis : RT @Mobbasta3: La foto fake di Papa Francesco creata con l'intelligenza artificiale me fa tajare.Yo @Seee_lallero -