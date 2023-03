Papa Francesco al Gemelli, ecco come è composto lo staff medico del Pontefice (Di venerdì 31 marzo 2023) Ad occuparsi della salute di Bergoglio sono due primari e una piccola squadra di due infermieri di fiducia del Vaticano. Nel gruppo anche il direttore della Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano. Attorno ruotano altri specialisti, come i radiologi che il 29 marzo hanno contribuito a chiarire il quadro clinico Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 marzo 2023) Ad occuparsi della salute di Bergoglio sono due primari e una piccola squadra di due infermieri di fiducia del Vaticano. Nel gruppo anche il direttore della Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano. Attorno ruotano altri specialisti,i radiologi che il 29 marzo hanno contribuito a chiarire il quadro clinico

