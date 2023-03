Papa | domani sarà dimesso | domenica a San Pietro per le Palme

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - Agenzia_Ansa : Il rientro a casa Santa Marta di Papa Francesco 'è previsto nella giornata di domani, all'esito dei risultati degli… - repubblica : Il Papa uscirà domani dal Gemelli e presiederà i riti della Settimana santa. A dirlo è il cardinale Re - angheran70 : RT @silerenonpossum: ?? IL PAPA DOMANI RIENTRA IN VATICANO ?? La Sala Stampa annuncia che 'all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti… - cagliarilivemag : Papa, previste per domani le dimissioni dal Gemelli -

Il Vaticano si è limitato ad affermare che "essendo prevista la sua uscita dall'ospedale nella giornata di, è prevista la presenza diFrancesco in piazza San Pietro domenica per la ...Roma, 31 mar. Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dallospedale nella giornata di, e' prevista la presenza diFrancesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore, lo ha fatto sapere il direttore della ...ROMA "Francesco dovrebbe far rientroa Santa Marta, la sua residenza in Vaticano, dopo il ricovero al Gemelli per una bronchite. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo ...

Papa Francesco: Bruni, domani il rientro a Santa Marta - Cronaca Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco dovrebbe far rientro domani a Santa Marta, la sua residenza in Vaticano, dopo il ricovero al Gemelli per una bronchite. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa ...Roma, 31 mar. (askanews) – “Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la ...