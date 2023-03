Papa, allarme rientrato. Staff medico conferma: domani sarà dimesso (Di venerdì 31 marzo 2023) - Il pontefice parteciperà anche alle celebrazioni pasquali, affiancato da un cardinale, a partire dalla messa della domenica delle palme. Oggi in visita al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli,... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 marzo 2023) - Il pontefice parteciperà anche alle celebrazioni pasquali, affiancato da un cardinale, a partire dalla messa della domenica delle palme. Oggi in visita al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli,...

