Papa al Gemelli | «situazione tranquilla» Pasqua riorganizzata

Francesco, che si trova ricoverato al Policlinico di Roma, ha trascorso una seconda notte nell'appartamento al decimo piano dell'ospedale, ricoverato due giorni fa per una bronchite. Da ieri sera si parla di una possibile uscita dall'ospedale nei prossimi giorni, anche se non dovrebbe essere il Pontefice a sovrintendere alle liturgie del triduo. «Anche la notte scorsa è trascorsa serenamente», fanno sapere dalla Santa Sede, mentre fonti informate parlano di una situazione tranquillizzante per il Pontefice. Il Vaticano ha riorganizzato il programma della settimana santa: il cardinale argentino Sandri celebrerà la messa della domenica delle Palme a San Pietro.

Intanto davanti continuano a stazionare troupe televisive e giornalisti. 'Io e Jill continuiamo a pregare per Francesco e gli facciamo i migliori auguri per una rapida e completa guarigione' - Reuters. Seconda notte tranquilla nell'appartamento al decimo piano del Policlinico Universitario "Agostino Gemelli", dove da mercoledì pomeriggio Francesco è ricoverato a causa di una "bronchite su base infettiva", per la quale viene sottoposto a "una terapia antibiotica su base infusionale". Il Papa "ha ripreso il lavoro". Più del dettaglio, non irrilevante, della preghiera e dell'eucarestia nella cappellina dell'appartamento papale al decimo piano del Gemelli.

Prosegue così la degenza di Francesco nella stanza a lui riservata al decimo piano del nosocomio romano, per una “bronchite su base infettiva” che ha richiesto una terapia antibiotica, come ha ...Città del Vaticano, 31 marzo 2023 – Altra notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato da mercoledì pomeriggio al Policlinico Gemelli. Al Santo Padre è stata riscontrata "una bronchite su base ...