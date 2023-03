Papa al Gemelli, “favorevole decorso clinico”: domani lascia il Policlinico (Di venerdì 31 marzo 2023) Città del Vaticano – E’ ufficiale: nella giornata di domani, sabato 1 aprile, Papa Francesco sarà dimesso dal Policlinico Gemelli e farà rientro in Vaticano. Lo fa sapere, in una nota, la Sala Stampa della Santa Sede: “L’equipe medica che sta seguendo Sua Santità Papa Francesco, dopo aver valutato l’esito degli esami effettuati in data odierna e il favorevole decorso clinico, ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico nella giornata di domani”. Nella stessa nota, il Vaticano fa sapere anche come il Pontefice ha trascorso quest’ultima giornata di ricovero: “Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Nel pomeriggio odierno, il Papa, dopo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023) Città del Vaticano – E’ ufficiale: nella giornata di, sabato 1 aprile,Francesco sarà dimesso dal Polie farà rientro in Vaticano. Lo fa sapere, in una nota, la Sala Stampa della Santa Sede: “L’equipe medica che sta seguendo Sua SantitàFrancesco, dopo aver valutato l’esito degli esami effettuati in data odierna e il, ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Polinella giornata di”. Nella stessa nota, il Vaticano fa sapere anche come il Pontefice ha trascorso quest’ultima giornata di ricovero: “Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Nel pomeriggio odierno, il, dopo ...

