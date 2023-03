(Di venerdì 31 marzo 2023) Nuovi reati e pene più alte. Insomma: carcere, carcere, carcere. Sembra essere questa la soluzione individuata dalMeloni, e dalla maggioranza che lo sostiene, per risolver... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yurigu : ?? firma contro il panpenalismo antiscientifico del governo! - yurigu : Il panpenalismo antiscientifico di questo governo non ha confini ?? -

Tutti lamentano un fenomeno che viene definito, ma ilha appena approvato un decreto legge che introduce un nuovo reato, quello di morte e lesione come conseguenza di delitti in ...... impedendo loro - nella volontà del- di chiedere un permesso per protezione speciale". Con ... è solo un'illusione che alimenta il mito del, al fine di anestetizzare le paure ...Dalal vittimismo ci può essere un battito d'ali di farfalle". Insomma, Berlusconi è ...giudica "sconcertante la revoca di costituzione di parte civile nel processo decisa dal...

Panpenalismo al governo Il Foglio

C'è un prima e un dopo Cutro nella comunicazione della premier, con l'effetto paradossale di un’eccessiva indulgenza su un dossier, l'immigrazione, in cui ...L’immigrazione, la magistratura deificata, la volatilità del voto e dell’elettorato, la frammentazione dei poteri. Usbek e Rica, le penne delle Lettere persiane di Montesquieu, tornano a scriversi: qu ...