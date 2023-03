Pallanuoto femminile | Champions League 2023 | Matarò-Dunaujvaros 12-9 Derby spagnolo in finale

(Di venerdì 31 marzo 2023) Saràindi2022-di: per la prima volta nella storia due club dello stesso Paese raggiungono l’ultimo atto della massima competizione continentale. Dopo la vittoria per 13-12 del Sabadell sull’Orizzonte, questa sera ilha battuto per 12-9 le magiare del. Domani dunqueper il terzo posto tra le magiare dele le etnee dell’Orizzonte allo ore 16.00, mentre alle ore 17.30 ci sarà iliberico (anzi, catalano) che assegnerà il titolo trae Sabadell....

Si terranno in Israele i prossimi Campionati Europei di. Dopo l'edizione di Spalato, vinta dai padroni di casa al maschile e dalla Spagna alnel 2022, ora la LEN ha annunciato che la prossima edizione si terrà presso il Wingate ...Al terzo posto e primoGaia De Cristofaro e Alba Ianni per il circolo organizzatore. ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ......dalla vetta (dove c'è il Delta Roma) nel Girone 2 della Serie B nazionale maschile di. A ... Sconfitta invece la squadradel Lerici a Sori, dal Pool Beach, per 9 - 1: nel girone ...

LIVE Orizzonte Catania-Sabadell, Champions League pallanuoto femminile in DIRETTA: semifinale in tempo reale OA Sport

L’Ekipe Orizzonte si ferma sul più bello dopo aver lottato ad armi pari con le spagnole e padrone di casa del Sabadell per 13-12 nella semifinale delle Final Four della massima rassegna europea di ...Sono sicura che in questo match abbiamo fatto vedere davvero un’ottima pallanuoto e siamo molto orgogliose delle nostre ragazze. Probabilmente dobbiamo imparare a non aver paura di vincere”. Domani, ...