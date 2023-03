Pallanuoto, Champions League 2023: Orizzonte Catania, che beffa! Il Sabadell rimonta e vola in finale (Di venerdì 31 marzo 2023) Una vera e propria beffa: la compagine più titolata nella manifestazione, L’Ekipe Orizzonte Catania, deve salutare la possibilità di puntare al successo finale nella Champions League di Pallanuoto femminile. Le siciliane sono state battute in semifinale in terra iberica dalle padrone di casa del Sabadell per 13-12. Partita equilibratissima e vissuta a sprazzi da parte delle due squadre. Primi due quarti che non hanno visto strappi, ma solo botta e risposta, con il 6-6 a metà gara. Poi l’allungo della banda tricolore, avanti 11-10 prima del quarto finale dove le iberiche, spinte dal pubblico, sono riuscite a ribaltare la situazione trovando una super difesa (oltre nove minuti senza segnare per le ospiti) e attuando il sorpasso, con ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Una vera e propria beffa: la compagine più titolata nella manifestazione, L’Ekipe, deve salutare la possibilità di puntare al successonelladifemminile. Le siciliane sono state battute in semiin terra iberica dalle padrone di casa delper 13-12. Partita equilibratissima e vissuta a sprazzi da parte delle due squadre. Primi due quarti che non hanno visto strappi, ma solo botta e risposta, con il 6-6 a metà gara. Poi l’allungo della banda tricolore, avanti 11-10 prima del quartodove le iberiche, spinte dal pubblico, sono riuscite a ribaltare la situazione trovando una super difesa (oltre nove minuti senza segnare per le ospiti) e attuando il sorpasso, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Orizzonte Catania-Sabadell, Champions League pallanuoto femminile in DIRETTA: semifinale in tempo reale - - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Champions League: Ekipe Orizzonte impegnata nelle Final Four - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Champions League: Ekipe Orizzonte impegnata nelle Final Four - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Champions League: Ekipe Orizzonte impegnata nelle Final Four - apetrazzuolo : Pallanuoto femminile, Champions League: Ekipe Orizzonte impegnata nelle Final Four -