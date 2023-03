Palafersini | Severini | “Chiuso nel 2017 | ora teatro di degrado e abbandono Non è questo quello che ci aspettiamo dal domani”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 31 marzo 2023) Fiumicino – “Ci troviamo ad Isola Sacra, davanti al: un’imponente palazzetto dello sport che per anni ha rappresentato un punto di aggregazione sul nostro territorio. Purtroppo, tuttooggi non lo vediamo più…” A parlare è Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, durante un sopralluogo effettuato in zona (clicca qui per vedere il video). “Dopo la chiusura – spiega il Capogruppo – la struttura è stata completamente abbandonata nele nell’incuria.che era un polo sportivo usufruito da giovani e meno giovani, ora è diventato inutilizzabile. Nonostante gli 8 milioni del Pnrrè il risultato. Alla fine ci siamo rifugiati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aprire una finestra economica e presentare il progetto di ...