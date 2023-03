Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MOrru84 : RT @GiuliaLoglisci_: ???#Pagliuca: '#Onana? Se arrivasse una bella proposta,risponderei subito sì. Onana è un gatto, rapido e veloce, ma non… - CalcioPillole : #Pagliuca su #Onana: 'Se andasse via non sarebbe un problema, prenderei...' #Inter - GiuliaLoglisci_ : ???#Pagliuca: '#Onana? Se arrivasse una bella proposta,risponderei subito sì. Onana è un gatto, rapido e veloce, ma… - LoZana74 : RT @marifcinter: #Pagliuca: '#Onana? Se arrivasse una bella proposta, risponderei subito sì. Onana è un gatto, rapido e veloce, ma non bloc… - ABrytkin : RT @marifcinter: #Pagliuca: '#Onana? Se arrivasse una bella proposta, risponderei subito sì. Onana è un gatto, rapido e veloce, ma non bloc… -

I dubbi sono pochi, per Gianluca. Ha difeso la porta dell'Inter da titolare per cinque stagioni negli Anni Novanta e dall'alto della sua esperienza sul campo una cessione di Andréin Inghilterra sarebbe un sacrificio ...Dentro Handanovic al posto di, così come D'Ambrosio per Dumfries e Brozovic per Calhanoglu, a ... con Gazzoni presidente, Guidolin allenatore e gente come Signori ein campo. Gli spunti, ...... io sono andato alla lavagna di Appiano Gentile e ho detto: 'Il primo che va via è!'. E di fatti...'. E sull'attuale portiere nerazzurra ha dichiarato: 'Secondo medeve ancora ...

Pagliuca: "Onana via Con una buona offerta e Vicario al suo posto..." La Gazzetta dello Sport

L’ex portiere nerazzurro, Gianluca Pagliuca, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del possibile addio di Andre Onana a fine stagione, suggerendo all’Inter un nome in particolare in caso il suddetto ...I dubbi sono pochi, per Gianluca Pagliuca. Ha difeso la porta dell'Inter da titolare per cinque stagioni negli Anni Novanta e dall'alto della sua esperienza sul campo una cessione di André Onana in ...