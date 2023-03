Pagelle Genoa-Reggina 1-0 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentunesima giornata di. Al Ferraris basta un gol di Coda nel primo tempo al Grifone, che riesce così a portare a casa una vittoria inestimabile nella corsa alla promozione diretta. Per i calabresi la situazione playoff è sempre più nera e il rischio è di uscire fuori dalle prime otto. Di seguito ecco iai protagonisti.(3-5-2): Martinez 7; Bani sv (11? pt Ilsanker 6.5), Vogliacco 6.5, Dragusin 6.5; Sabelli 6, Sturaro 5.5 (12? st Frendrup 6), Badelj 6, Strootman 7, Criscito 6.5; Gudmundsson 7 (48? st Salcedo sv), Coda 7.5 (12? st Ekuban 6.5). In panchina: Semper, Matturro, Hefti, Jagiello, ...