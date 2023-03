Paganin | 'La stagione dell'Inter è buona | ma la Fiorentina è un avversario complicato'

...comunque pungere in ogni periodo dell'anno) sono molto più attive con l'arrivo della bella... in tutta la zona di Sospirolo, dice(che fortunatamente si era vaccinata contro l'......comunque pungere in ogni periodo dell'anno) sono molto più attive con l'arrivo della bella... in tutta la zona di Sospirolo, dice(che fortunatamente si era vaccinata contro l'..., Candeago, Galliani, Guolla, Pierobon (L). Allenatore: G. Colussi. ABBA PINETO: Baldari 18, ... A tal punto da dare un senso e un significato profondo a un'intera. Ebbene, il successo ...

Paganin: 'La stagione dell'Inter è buona, ma la Fiorentina è un ... Calciomercato.com

In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto Massimo Paganin. Commentatore Mediaset, in carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di In ...Massimo Paganin a SuperNews: "Napoli, puoi fare a meno di Kvara ma non di Osimhen. Inter, De Vrij merita il rinnovo. Fagioli e Miretti il futuro della Juve. Retegui non è da top club" Momenti più ...