Pagani | precisazioni divieto di transito su passaggio a livello via San Francesco

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’Amministrazione Comunale difa chiarezza sulla questionedi via San, su cui al momento insiste undi. A seguito dell’episodio verificatosi lo scorso 21 marzo 2023, quando un convoglio merci è finito sul binario morto della linea ferroviaria paganese, si precisa che l’area è stata sottoposta a sequestro giudiziario. Attualmente vi è un’inchiesta in corso, per lo svolgimento della quale dovremmo tutti aspettare i dovuti tempi d’attesa. La stessa sicurezza dell’area è ovviamente oggetto di dispositivo delle forze dell’ordine. Rispetto alle preoccupazioni riguardanti eventuali pedoni che possano volontariamente e incoscientemente transitare, poniamo l’accento sul fatto che oltre alapposto, l’area è ...

Ho letto con attenzione il comunicato stampa dell'11.2.2023 a firma dei consiglieri comunali Romano e e per la stima che nutro nei loro confronti sono costretto ad alcune. Spiace leggere che detti consiglieri abbiano appreso solo il 10.2.2023 di alcune iniziative rendicontate nella ...

L'Amministrazione Comunale di Pagani fa chiarezza sulla questione passaggio a livello di via San Francesco, su cui al momento insiste un divieto di transito. A seguito dell'episodio verificatosi lo ...