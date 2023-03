Ostia | lavori alle fogne in via De Gama in dirittura d’arrivo | a breve la riapertura della strada

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 31 marzo 2023)– “Finalmente attivato l’iter burocratico per aprire il tratto all’altezza del civico 140/142di via Vasco Dechiuso da molti anni. Completati idi bonifica degli impianti fognari del garage, lasedele avverrà con la messa in sicurezza delle mantovane, dei frontalini dei balconi”. Lo annunciano gli assessori al Patrimonio epubblici, Guglielmo Calcerano, al Bilancio e Politiche abitative, Giuseppe Sesa, e i presidenti di Commissione LLPP e Mobilità, Leonardo Di Matteo e Politiche sociali e abitative, Mirella Arcamone. “Il lavoro per la bonifica dell’impianto fognario del garage – dichiarano Calcerano, Sesa, Di Matteo e Arcamone – era un intervento atteso da decenni dai cittadini, questione affrontata durante le ...