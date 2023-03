Ospedale Papa Giovanni quinto in Italia per nuovi nati: 4mila parti in un anno (Di venerdì 31 marzo 2023) Sul calo dei nuovi nati e sulla riduzione dei ricoveri per parto, scesi entrambi sotto la soglia dei 400mila, la pandemia non ha praticamente influito secondo quanto riporta il PNE 2022 relativo al 2021. A contrarsi è anche il numero dei punti nascita, scesi a 442. Solo un terzo circa di essi nel 2021 supera i 1000 parti annui mentre poco meno di un terzo oltrepassa i 500, soglia minima fissata dalle autorità per il loro mantenimento. Su Doveecomemicuro.it la lista dei punti nascita più performanti per volume di parti. A conquistare le prime cinque posizioni sono l’Ospedale Sant’Anna – A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino, la fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, il Policlinico Casilino di Roma – Eurosanità, il Policlinico Universitario A. ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Sul calo deie sulla riduzione dei ricoveri per parto, scesi entrambi sotto la soglia dei 400mila, la pandemia non ha praticamente influito secondo quanto riporta il PNE 2022 relativo al 2021. A contrarsi è anche il numero dei punti nascita, scesi a 442. Solo un terzo circa di essi nel 2021 supera i 1000annui mentre poco meno di un terzo oltrepassa i 500, soglia minima fissata dalle autorità per il loro mantenimento. Su Doveecomemicuro.it la lista dei punti nascita più performanti per volume di. A conquistare le prime cinque posizioni sono l’Sant’Anna – A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino, la fondazione IRCCS Ca’ GrandaMaggiore Policlinico di Milano, il Policlinico Casilino di Roma – Eurosanità, il Policlinico Universitario A. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - stanzaselvaggia : Le due principali cariche del paese, il papa e Berlusconi, entrambe in ospedale. Ora siamo davvero nelle mani di Giorgia Meloni. - repubblica : Infezione respiratoria, Papa Francesco resterà in ospedale per alcuni giorni. 'Un dolore al petto mentre era a Sant… - tusciaweb : Papa Francesco esce dall’ospedale Gemelli Roma - Papa Francesco esce dall'ospedale Gemelli. Il rientro del pontefi… - nicola_caprioli : RT @FrancePeloso: Sala stampa Santa Sede: 'Essendo programmata la Sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza… -