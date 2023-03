Osimhen, un gol ogni 91 minuti in campionato (Gazzetta) (Di venerdì 31 marzo 2023) Ad Osimhen manca soltanto un gol per raggiungere Weah come miglior marcatore africano nella storia della Serie A. Weah è a quota 46 gol. La Gazzetta dello Sport si sofferma su questo record a portata di mano dell’attaccante del Napoli. Record che Osimhen potrebbe raggiungere già domenica contro il Milan. “Un gol, soltanto uno. E Victor Osimhen darà una bella spallata a monsieur le président George Weah. Per ora c’è ancora lui seduto sul trono di migliore marcatore africano nella storia della Serie A con 46 gol”. Data la media impressionante di Victor Osimhen in campionato, ovvero un gol ogni 91 minuti, i bookmaker neppure quotano il sorpasso a Weah, scrive la rosea. “Il sorpasso a sua maestà George non è nemmeno quotato dai bookmaker visto il ritmo a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Admanca soltanto un gol per raggiungere Weah come miglior marcatore africano nella storia della Serie A. Weah è a quota 46 gol. Ladello Sport si sofferma su questo record a portata di mano dell’attaccante del Napoli. Record chepotrebbe raggiungere già domenica contro il Milan. “Un gol, soltanto uno. E Victordarà una bella spallata a monsieur le président George Weah. Per ora c’è ancora lui seduto sul trono di migliore marcatore africano nella storia della Serie A con 46 gol”. Data la media impressionante di Victorin, ovvero un gol91, i bookmaker neppure quotano il sorpasso a Weah, scrive la rosea. “Il sorpasso a sua maestà George non è nemmeno quotato dai bookmaker visto il ritmo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Osimhen, un gol ogni 91 minuti in campionato (Gazzetta) Gli manca una rete per uguagliare Weah come miglior bombe… - biscone69 : RT @fcInterMercato: ??NEWS #INTER?? Primi offerta inviata all' Fc Groinborg per il carrellino del classe 2001 Senegalese #Zourthy, da molti i… - Aanto_9 : RT @fcInterMercato: ??NEWS #INTER?? Primi offerta inviata all' Fc Groinborg per il carrellino del classe 2001 Senegalese #Zourthy, da molti i… - Bigli89 : RT @fcInterMercato: ??NEWS #INTER?? Primi offerta inviata all' Fc Groinborg per il carrellino del classe 2001 Senegalese #Zourthy, da molti i… - NapoliCalciogol : Napoli, il dietro le quinte sui bonus gol di Osimhen: De Laurentiis pronto a pagarne pure un terzo… -