Osimhen, Sky: «L’andata dei quarti di Champions contro il Milan resta una speranza» (Di venerdì 31 marzo 2023) L’inviato Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha fornito alcuni aggiornamenti sull’infortunio dell’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen. Modugno ha spiegato che Osimhen deve sottoporsi ad un altro esame strumentale, ma occorrerà attendere che l’edema si riassorba per fare in modo che l’immagine della risonanza magnetica sia più nitida. Secondo quanto riferisce, è certo che Osimhen salterà Milan e Lecce ma L’andata dei quarti di Champions contro il Milan resta una speranza, anche in virtù del fatto che ha giocato in Nazionale lunedì, dunque ha guadagnato già alcuni giorni sui tempi di recupero dall’infortunio. Di seguito le parole di Modugno sull’attaccante nigeriano del Napoli. “C’è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) L’inviato Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha fornito alcuni aggiornamenti sull’infortunio dell’attaccante nigeriano del Napoli, Victor. Modugno ha spiegato chedeve sottoporsi ad un altro esame strumentale, ma occorrerà attendere che l’edema si riassorba per fare in modo che l’immagine della risonanza magnetica sia più nitida. Secondo quanto riferisce, è certo chesalteràe Lecce madeidiiluna, anche in virtù del fatto che ha giocato in Nazionale lunedì, dunque ha guadagnato già alcuni giorni sui tempi di recupero dall’infortunio. Di seguito le parole di Modugno sull’attaccante nigeriano del Napoli. “C’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Osimhen, Sky: «L’andata dei quarti di Champions contro il Milan resta una speranza» «C’è ancora un esame strument… - MarcoGiambaa : RT @tuttonapoli: Sky - Osimhen, filtra ottimismo per la Champions ma manca esame decisivo - andreastoolbox : Napoli-Milan, Osimhen out: lesione all'adduttore sinistro - Sky Sport #Osimhen #Napoli-Milan, #out: #all'adduttore… - marcullo02 : RT @tuttonapoli: Sky - Osimhen, filtra ottimismo per la Champions ma manca esame decisivo - Adoir9_ : RT @tuttonapoli: Sky - Osimhen, filtra ottimismo per la Champions ma manca esame decisivo -