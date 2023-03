Osimhen salta Napoli-Milan: lesione distrattiva, i tempi di recupero (Di venerdì 31 marzo 2023) Victor Osimhen salta Napoli-Milan il nigeriano ha subito un infortunio in Nazionale: lesione distrattiva per l’attaccante. Brutte notizie per Luciano Spalletti eh non potrà avere Osimhen per la sfida di Serie A tra Napoli e Milan. “Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana” fa sapere la SSCN. Osimhen niente Napoli-Milan: i tempi di recupero Sicuramente il giocatore nigeriano non giocherà col Milan in ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 marzo 2023) Victoril nigeriano ha subito un infortunio in Nazionale:per l’attaccante. Brutte notizie per Luciano Spalletti eh non potrà avereper la sfida di Serie A tra. “, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana” fa sapere la SSCN.niente: idiSicuramente il giocatore nigeriano non giocherà colin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - anperillo : ?? #Osimhen salta #NapoliMilan di campionato. Distrazione muscolare. Da valutare per gli impegni di… - sportmediaset : NAPOLI: OSIMHEN SALTA IL MILAN PER INFORTUNIO - 4lexinha : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAPOLI #Osimhen salta la sfida contro il Milan di domenica Lesione distrattiva all'adduttore sinistro #SkySport #Na… - scala_mario : RT @CalcioFinanza: #Napoli, lesione per #Osimhen: salta la sfida con il #Milan. A rischio anche i quarti di #Champions -