“Osimhen out contro il Milan?”, Costacurta fa infuriare i tifosi del Napoli! (Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandro “Billy” Costacurta, ex giocatore del Milan e della Nazionale, è intervenuto negli studi di Sky Sport ed ovviamente ha parlato della sfida tra il Napoli e i rossoneri, sia in campionato sia in ottica Champions League. In particolare l’attenzione di Costacurta si è soffermata sull’infortunio muscolare di Osimhen, che sicuramente lo terrà lontano dal campo per il match di Serie A di domenica e legittimamente lo tiene in dubbio per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione: Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Victor Osimhen of SSC Napoli reacts during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandro “Billy”, ex giocatore dele della Nazionale, è intervenuto negli studi di Sky Sport ed ovviamente ha parlato della sfida tra il Napoli e i rossoneri, sia in campionato sia in ottica Champions League. In particolare l’attenzione disi è soffermata sull’infortunio muscolare di, che sicuramente lo terrà lontano dal campo per il match di Serie A di domenica e legittimamente lo tiene in dubbio per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione: Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Victorof SSC Napoli reacts during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #DeLaurentiis: '#Osimhen out 2 settimane. Milan? Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa. Immaginate s… - sportface2016 : +++#Napoli, #DeLaurentiis: '#Osimhen out due settimane. Derby col #Milan in #Champions? Ridicolo, colpa di una… - Profilo20221 : RT @marifcinter: #DeLaurentiis: '#Osimhen out 2 settimane. Milan? Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa. Immaginate se avess… - soprano_ciro : RT @marifcinter: #DeLaurentiis: '#Osimhen out 2 settimane. Milan? Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa. Immaginate se avess… - Bossebbasta2 : RT @marifcinter: #DeLaurentiis: '#Osimhen out 2 settimane. Milan? Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa. Immaginate se avess… -