Osimhen: offerta da 120mln di euro (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Napoli continua a collezionare successi in Serie A con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre che incontra. Dopo il ritorno in campo dall’infortunio, infatti, il nigeriano fa sognare i tifosi mettendo a segno reti in ogni match. Non a caso è entrato nel mirino delle big L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Napoli continua a collezionare successi in Serie A con unin attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre che incontra. Dopo il ritorno in campo dall’infortunio, infatti, il nigeriano fa sognare i tifosi mettendo a segno reti in ogni match. Non a caso è entrato nel mirino delle big L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Sarebbe bellissimo se #Osimhen e #Kvara restassero anche l’anno prossimo. Ma se per Osimhen arrivasse (ed è possibi… - UILperiferic : - cn1926it : #Osimhen, duello #Bayern-#Chelsea: ma ci sono degli ostacoli. La situazione - 10Innamorato : RT @fcInterMercato: ??NEWS #INTER?? Primi offerta inviata all' Fc Groinborg per il carrellino del classe 2001 Senegalese #Zourthy, da molti i… - biscone69 : RT @fcInterMercato: ??NEWS #INTER?? Primi offerta inviata all' Fc Groinborg per il carrellino del classe 2001 Senegalese #Zourthy, da molti i… -