Osimhen, i dettagli del suo infortunio: cosa c'è da sapere (Di venerdì 31 marzo 2023) Victor Osimhen , dopo gli impegni con la sua Nazionale, ha rimediato un infortunio. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore sinistro e la prossima settimana le sue ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 31 marzo 2023) Victor, dopo gli impegni con la sua Nazionale, ha rimediato un. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore sinistro e la prossima settimana le sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, infortunio per Victor #Osimhen: i dettagli - germanocassese : RT @DiMarzio: #SerieA | @sscnapoli, infortunio per Victor #Osimhen: i dettagli - tuttoatalanta : Napoli, che tegola! Osimhen salta il Milan, riscontrata una lesione all'adduttore: i dettagli… - edoacm_ : RT @DiMarzio: #SerieA | @sscnapoli, infortunio per Victor #Osimhen: i dettagli - tuttonapoli : Cos'è la lesione distrattiva: tutti i dettagli sull'infortunio che ha fermato Osimhen -