Osimhen “ha perso la maschera portafortuna” | la notizia che ha fatto il giro dei social prima dell’infortunio

"Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna", " il supereroe perde la sua maschera": tra curiosità e superstizione, da giovedì 30 marzo ha iniziato a circolare sui social network e poi anche su diverse testate la notizia che Victor Osimhen, di ritorno dalla Guinea–Bissau dopo l'ultima partita con la nazionale nigeriana, aveva perso la sua nota maschera in carbonio, che indossa dopo la frattura scomposta a zigomo e orbita in seguito a uno scontro con Milan Skriniar nel novembre 2021. La maschera su misura è diventata un simbolo di Osimhen, ma anche un amuleto, come non hanno mancato di sottolineare in molti. Il riferimento alla scaramanzia però si è trasformato in realtà: l'attaccante nigeriano ...

