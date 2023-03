Oscar Pistorius | negata la libertà vigilata | dieci anni fa l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp

(Di venerdì 31 marzo 2023) Aè statala: a renderlo noto è l’avvocato del campione paralimpico che nel 2017 è stato condannato dalla Suprema Corte d’Appello di Johannesburg a tredicie sei mesi per, avvenuto nel 2013. L’udienza si è svolta stamattina presso il carcere di Atteridgeville, vicino alla capitale Pretoria dove l’atleta sta scontando la pena. In un comunicato rilasciato dai Servizi Penitenziari si legge che averrà concessa un’altra udienza nell’agosto del prossimo anno. Il motivo riportato è che “il detenuto non ha completato il periodo minimo di detenzione stabilito dalla Corte Suprema di Appello”. I ...

