Oroscopo di aprile 2023 del Cancro (Di venerdì 31 marzo 2023) Benvenuto ad aprile, Cancro. Alla fine di marzo, il pianeta combattente Marte è entrato nel vostro segno, facendovi sentire sicuri e pronti alla battaglia. È diventato più facile far valere le vostre esigenze nella vita professionale e nelle relazioni personali. L'attenzione si sposta sulle amicizie quando il pianeta della comunicazione Mercurio entra nel Toro premuroso

