Orlando: “Al Milan cambia avere contro Osimhen o Simeone” (Di venerdì 31 marzo 2023) Massimo Orlando ha parlato in vista di Napoli-Milan della differenza tra l'avere contro Giovanni Simeone e Victor Osimhen Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 marzo 2023) Massimoha parlato in vista di Napoli-della differenza tra l'Giovannie Victor

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Orlando: “Al @acmilan cambia avere contro Osimhen o Simeone” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Osimhen #Simeone - orlando_salvati : RT @OptaPaolo: 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le competizioni (… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Orlando: 'Osimhen out col Milan? Assenza pesante, ma i sostituti hanno sempre fatto bene' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Orlando: 'Osimhen out col Milan? Assenza pesante, ma i sostituti hanno sempre fatto bene' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Orlando: 'Osimhen out col Milan? Assenza pesante, ma i sostituti hanno sempre fatto bene' -