Orietta Berti truffata: 'La mia immagine usata senza consenso', cosa è successo all'opinionista del GF VIP (Di venerdì 31 marzo 2023) . La cantante pronta a passare per le vie legali, difendendosi da chi ha usato la sua immagine pubblica senza consenso. La nota artista italiana, infatti, si sarebbe presentata il 29 marzo presso la Procura di Reggio Emilia, per spargere denuncia in quanto vittima di una presunta truffa subita. Una truffa, che almeno al momento, non sembra riguardare la sfera economica. La truffa ai danni di Orietta Berti Secondo Il Resto del Carlino, l'immagine della cantante sarebbe stata usata per fini commerciali sul web. Piccolo particolare: nessuno che ha sfruttato la sua faccia, ha chiesto il consenso o messo al corrente la Berti della faccenda. Fortunatamente, l'artista ha tanti amici nel mondo dello spettacolo. Proprio queste persone, avrebbero avvisato la ...

