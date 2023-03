Orietta Berti truffata | la denuncia in Questura a Reggio Emilia Ecco cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - news_bologna : Orietta Berti denuncia una truffa d'immagine a Reggio Emilia - news_bologna : Orietta Berti truffata a Reggio Emilia: la sua immagine usata senza consenso a fini commerciali - ANSA_Legalita : Orietta Berti denuncia una truffa d'immagine a Reggio Emilia. La cantante si è presentata negli uffici della questu… - alstwins : RT @cipuntolunetta: cose che non voglio + leggere né sentire nella mia vita dopo questo gf: - dodino - dodina - sparta - spartani - persi… -

Se nei primi mesi del GF Vip 7è stata più cauta nei giudizi, ultimamente ha messo il turbo e non risparmia stoccate a nessuno. L'opinionista ha avuto anche uno sfogo contro l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo: ' ...È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso. Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì'.... E La Chiamano Estate interpretata da Bruno Martino diventa negli anni un grande classico della canzone italiana e verrà reinterpretato da Ornella Vanoni, Mina e. Con questo brano, ...

Orietta Berti vittima di una truffa sul web: denuncia in questura il Resto del Carlino

Orietta Berti si è presentata mercoledì in Questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita. Lo riporta il Resto del Carlino Reggio che spiega come l'immagine della nota cantante ...Reggio Emilia, 31 marzo 2023 – Orietta Berti, l’usignolo di Cavriago, ha presentato nei giorni scorsi una formale denuncia in questura a Reggio. In molti l’hanno notata entrare mercoledì pomeriggio ...