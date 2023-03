(Di venerdì 31 marzo 2023)si è presentata mercoledì in Questura aperre una presuntasubita. Lo riporta il Resto del Carlinoche spiega come l'della nota cantante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - news_bologna : Orietta Berti denuncia una truffa d'immagine a Reggio Emilia - news_bologna : Orietta Berti truffata a Reggio Emilia: la sua immagine usata senza consenso a fini commerciali - ANSA_Legalita : Orietta Berti denuncia una truffa d'immagine a Reggio Emilia. La cantante si è presentata negli uffici della questu… - alstwins : RT @cipuntolunetta: cose che non voglio + leggere né sentire nella mia vita dopo questo gf: - dodino - dodina - sparta - spartani - persi… -

La cantantesi è presentata mercoledì 29 marzo in questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita. Lo fa sapere il Resto del Carlino . Secondo le prime informazioni non si ...si è presentata mercoledì in Questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita. Lo riporta il Resto del Carlino Reggio che spiega come l'immagine della nota cantante ...Se nei primi mesi del GF Vip 7è stata più cauta nei giudizi, ultimamente ha messo il turbo e non risparmia stoccate a nessuno. L'opinionista ha avuto anche uno sfogo contro l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo: ' ...

Orietta Berti vittima di una truffa sul web: denuncia in questura il Resto del Carlino

Orietta Berti vittima di una truffa. La cantante si è presentata mercoledì in Questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita. Lo riporta il Resto del Carlino Reggio che spiega come ...La cantante si è presentata negli uffici della questura (ANSA) - REGGIO EMILIA, 31 MAR - Orietta Berti si è presentata mercoledì in Questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita.