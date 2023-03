“Ora ve lo posso dire chi vince”. GF Vip, Sonia Bruganelli non nasconde più nulla: “È lei” (Di venerdì 31 marzo 2023) Chiunque si sta esprimendo a proposito della vittoria del GF Vip 7, mancano solo tre giorni alla Finale del prossimo 3 aprile e ognuno ha la propria idea a proposito di chi sarà a trionfare. Edoardo Tavassi ritiene Oriana Marzoli la più papabile ad esempio. Anche l’opinionista Sonia Bruganelli, adesso, ha detto la sua. Inoltre la moglie di Paolo Bonolis ha definito il GF Vip 7 come la “creatura di Alfonso Signorini”, come Sdl, la sua società di produzione, lo è per lei. Perciò vorrebbe ricominciare a concentrarsi sulla sua creatura e senza altre distrazioni, come una altra edizione da opinionista. Ma, ora, chi vincerà per Sonia Bruganelli? GF Vip, Sonia Bruganelli parla di Antonella Fiordelisi. E di chi vince “Lavoro con le stesse persone ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 31 marzo 2023) Chiunque si sta esprimendo a proposito della vittoria del GF Vip 7, mancano solo tre giorni alla Finale del prossimo 3 aprile e ognuno ha la propria idea a proposito di chi sarà a trionfare. Edoardo Tavassi ritiene Oriana Marzoli la più papabile ad esempio. Anche l’opinionista, adesso, ha detto la sua. Inoltre la moglie di Paolo Bonolis ha definito il GF Vip 7 come la “creatura di Alfonso Signorini”, come Sdl, la sua società di produzione, lo è per lei. Perciò vorrebbe ricominciare a concentrarsi sulla sua creatura e senza altre distrazioni, come una altra edizione da opinionista. Ma, ora, chirà per? GF Vip,parla di Antonella Fiordelisi. E di chi“Lavoro con le stesse persone ...

