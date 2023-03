“Ora posso farvela vedere”. Michelle Hunziker nonna top, lo ha fatto per il nipotino Cesare (Di venerdì 31 marzo 2023) Michelle Hunziker è appena diventata nonna e in questi mesi ha organizzato una sorpresa per la figlia Aurora Ramazzotti, il genero Goffredo Cerza e il nipotino. Cesare, questo il nome scelto dai neo genitori per il loro primo figlio, è nato il 30 marzo in una clinica privata in Svizzera. Entusiasta la conduttrice, che sui social ha accolto il bimbo con una foto e un bellissimo messaggio. “E con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il giorno più bello della vita.. Benvenuto Cesare“, ha scritto Michelle Hunziker ripostando la foto pubblicata da Aurora e Goffredo nella quale è immortalata la manina del neonato insieme a quella del papà. In questi mesi la conduttrice ha spesso parlato della gioia di diventare nonna. Leggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023)è appena diventatae in questi mesi ha organizzato una sorpresa per la figlia Aurora Ramazzotti, il genero Goffredo Cerza e il, questo il nome scelto dai neo genitori per il loro primo figlio, è nato il 30 marzo in una clinica privata in Svizzera. Entusiasta la conduttrice, che sui social ha accolto il bimbo con una foto e un bellissimo messaggio. “E con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il giorno più bello della vita.. Benvenuto“, ha scrittoripostando la foto pubblicata da Aurora e Goffredo nella quale è immortalata la manina del neonato insieme a quella del papà. In questi mesi la conduttrice ha spesso parlato della gioia di diventare. Leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Ti posso assicurare caro @Rinaldi_euro che ci sono una serie di lavori in cui ti vedo bene all’interno del gruppo E… - aelinhogws : + di farmi sapere quando arrivava che sennò vado in ansia. solo che doveva arrivare alle 14:20 e ad ora non so anco… - aneresnltc : Io non vedo l’ora che sia il 4 così occhio non vede e cuore non duole e io posso rivivere la mia vita in pace #incorvassi - GiovanniCiucci2 : RT @Saalvatore4: Ora posso continuare a vivere sereno - _alicexhoran_ : RT @solonelygolden: no perché dopo aver visto il documentario capisco ancora di più queste sue parole ha avuto fede per tutti questi anni e… -