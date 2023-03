Operazione chirurgica ginecologica con “Robot Da Vinci” al Ruggi di Salerno (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 27 marzo scorso, una donna Salernitana, affetta da una forma molto aggressiva di adenocarcinoma dell’endometrio, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, presso il Reparto di Gravidanza a Rischio dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. L’intervento, eseguito dal dottore Mario Polichetti, Responsabile del Reparto in questione, insieme alla dottoressa Castaldi e al dottore Allegro, è stato effettuato in chirurgia Robotica, con l’ausilio del Robot Da Vinci, grazie al quale, sono stati asportati con successo e senza complicazioni operatorie, l’utero e gli annessi ed anche un linfonodo sentinella precedentemente individuato. La delicata Operazione, è la prima segnalata in proVincia di Salerno, e colloca di ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 27 marzo scorso, una donna Salernitana, affetta da una forma molto aggressiva di adenocarcinoma dell’endometrio, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, presso il Reparto di Gravidanza a Rischio dell’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona di. L’intervento, eseguito dal dottore Mario Polichetti, Responsabile del Reparto in questione, insieme alla dottoressa Castaldi e al dottore Allegro, è stato effettuato in chirurgiaica, con l’ausilio delDa, grazie al quale, sono stati asportati con successo e senza complicazioni operatorie, l’utero e gli annessi ed anche un linfonodo sentinella precedentemente individuato. La delicata, è la prima segnalata in proa di, e colloca di ...

