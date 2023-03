Onana, non solo il Chelsea: altri tre club su di lui! No Inter ma valuta – SM (Di venerdì 31 marzo 2023) Onana da sei mesi è diventato il portiere titolare dell’Inter, nonostante Inzaghi non abbia mai annunciato ufficialmente l’avvicendamento con Handanovic. Barzaghi, a Sport Mediaset, parla di quattro squadre sull’estremo difensore fra cui il Camerun. RICHIESTISSIMO – Marco Barzaghi fa i nomi: «Possiamo dire che sono tutti pazzi per André Onana. Lo vuole il Chelsea fortemente, l’avevamo già detto una decina di giorni fa. Erik ten Hag lo vorrebbe al Manchester United, anche il Bayern Monaco lo cerca per il futuro e non dimentichiamo il Barcellona dov’è cresciuto. valutazione di Onana quaranta milioni, l’Inter non ha intenzione di cederlo ma se dovesse arrivare un’offerta verrebbe valutata. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di contatti esplorativi con ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023)da sei mesi è diventato il portiere titolare dell’, nonostante Inzaghi non abbia mai annunciato ufficialmente l’avvicendamento con Handanovic. Barzaghi, a Sport Mediaset, parla di quattro squadre sull’estremo difensore fra cui il Camerun. RICHIESTISSIMO – Marco Barzaghi fa i nomi: «Possiamo dire che sono tutti pazzi per André. Lo vuole ilfortemente, l’avevamo già detto una decina di giorni fa. Erik ten Hag lo vorrebbe al Manchester United, anche il Bayern Monaco lo cerca per il futuro e non dimentichiamo il Barcellona dov’è cresciuto.zione diquaranta milioni, l’non ha intenzione di cederlo ma se dovesse arrivare un’offerta verrebbeta. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di contatti esplorativi con ...

