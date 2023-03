Onana: «Con il porto difesa impeccabile! Io comandante dell’Inter» (Di venerdì 31 marzo 2023) André Onana in un’intervista concessa a BeIN Sports ha parlato principalmente della qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League. PASSAGGIO DEL TURNO – André Onana in un’intervista torna a parlare della grande prestazione difensiva dell’Inter contro i portoghesi in Champions League: «Contro il porto il merito non è stato solo mio, ma di tutta la difesa. Abbiamo affrontato una grande squadra, il merito è di tutto il reparto perché è stato impeccabile. Il portiere è un comandante. In quanto tale non serve la fascia: sono io che do le istruzioni ai miei compagni. Devo fare di tutto per guidare la squadra». Fonte: BeIN Sports Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Andréin un’intervista concessa a BeIN Sports ha parlato principalmente della qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League. PASSAGGIO DEL TURNO – Andréin un’intervista torna a parlare della grande prestazione difensivacontro ighesi in Champions League: «Contro ilil merito non è stato solo mio, ma di tutta la. Abbiamo affrontato una grande squadra, il merito è di tutto il reparto perché è stato impeccabile. Il portiere è un. In quanto tale non serve la fascia: sono io che do le istruzioni ai miei compagni. Devo fare di tutto per guidare la squadra». Fonte: BeIN Sports Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

