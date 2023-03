Omicidio Laura Ziliani, le figlie confessano di aver ucciso la madre (Di venerdì 31 marzo 2023) Omicidio Laura Ziliani, le figlie Silvia e Paola confessano di aver ucciso la madre e spiegano perché lo hanno fatto Silvia e Paola Zani, insieme a Mirto Milani, sono i responsabili dell’Omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù, assassinata tra il 7 e l’8 maggio del 2021. Durante l’udienza del processo a Brescia, sono state sentite le due figlie, che hanno ribadito la propria responsabilità, ma mostrando un atteggiamento diverso. Silvia Zani ha detto di aver agito perché convinta che fosse la donna a volerli avvelenare: “Quando ho ucciso mia madre ero convinta al 300 per cento che lei volesse avvelenarci. Ci avrei messo la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023), leSilvia e Paoladilae spiegano perché lo hanno fatto Silvia e Paola Zani, insieme a Mirto Milani, sono i responsabili dell’di, l’ex vigilessa di Temù, assassinata tra il 7 e l’8 maggio del 2021. Durante l’udienza del processo a Brescia, sono state sentite le due, che hanno ribadito la propria responsabilità, ma mostrando un atteggiamento diverso. Silvia Zani ha detto diagito perché convinta che fosse la donna a volerli avvelenare: “Quando homiaero convinta al 300 per cento che lei volesse avvelenarci. Ci avrei messo la ...

