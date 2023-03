Omicidio De Paola: dimezzata la pena per il killer Di Matola: da 18 a 10 anni (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto alla Corte di Assise d’Appello di Napoli (Presidente Barbarano, con giudice relatore e giuria popolare) il procedimento a carico di Gianluca Di Matola, di San Martino Valle Caudina, imputato dell’ Omicidio di Orazio De Paola, storico esponente apicale del Clan Pagnozzi. Il Di Matola è stato difeso in appello dall’avvocato Vittorio Fucci e dall’avvocato Alessio Ruoppo. In primo grado il Di Matola, innanzi alla Corte di Assise del Tribunale di Avellino, difeso dall’avvocato Alessio Ruoppo, era stato condannato a 18 anni di reclusione. Il processo di appello, si è celebrato con la partecipazione nel collegio difensivo dell’ avvocato Vittorio Fucci che ha presentato dei motivi aggiunti, concludendosi con il quasi dimezzamento della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto alla Corte di Assise d’Appello di Napoli (Presidente Barbarano, con giudice relatore e giuria popolare) il procedimento a carico di Gianluca Di, di San Martino Valle Caudina, imputato dell’di Orazio De, storico esponente apicale del Clan Pagnozzi. Il Diè stato difeso in appello dall’avvocato Vittorio Fucci e dall’avvocato Alessio Ruoppo. In primo grado il Di, innanzi alla Corte di Assise del Tribunale di Avellino, difeso dall’avvocato Alessio Ruoppo, era stato condannato a 18di reclusione. Il processo di appello, si è celebrato con la partecipazione nel collegio difensivo dell’ avvocato Vittorio Fucci che ha presentato dei motivi aggiunti, concludendosi con il quasi dimezzamento della ...

