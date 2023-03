Omicidio Cilli | due condanne Primo grado

(Di venerdì 31 marzo 2023) Dario Sarcina condannato a 18 anni e otto mesi di carcere, Cosimo Damiano Borraccino condannato a 5 anni e otto mesi di reclusione. In tribunale a Trani è stata pronunciata, a tarda sera, la sentenza diper l’di Michele, il 24enne di Barletta scomparso la notte fra il 15 ed il 16 gennaio 2022. Secondo la tesi accusatoria, che era ad una festa, fu portato via da Sarcina che lo condusse in un garage e lì lo uccise con la complicità di Borraccino. L'articolo: due proviene da Noi Notizie..

La mamma: "Mio figlio non me lo ridarà nessuno!" - 'Nessuno mi ridarà mio figlio', è la reazione della madre di Michele Cilli all'uscita dal tribunale.

"Mio figlio non me lo darà nessuno", dice la madre di Michele Cilli. Due condanne in primo grado, una è per omicidio. I difensori annunciano ricorso in appello