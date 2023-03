Omicidi a Roma | la scia di sangue porta ad un arsenale segreto a Pietralata FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 marzo 2023) Glihanno creato una lunghissimadiche arriva fino all’ultimo dei casi tremendi, quello degli agguati costati la vita a Luigi Finizio, il 13 marzo scorso, e ad Andrea Fiore, freddato nella notte tra domenica e lunedì in via dei Pisoni. In quest’ultimo caso, Fiore, pregiudicato, aveva aperto ladi casa al suo killer, che lo aveva colpito direttamente al torace.Finizio e Fiore, spunta un: un arresto L’scoperto aUnadi, questa, chedirettamente ad un appartamento in zona, dove, secondo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia, c’è uno ...