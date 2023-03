Oltre 1.000 studenti a Roma per il progetto “NOI ERA, generazioni a confronto” (Di venerdì 31 marzo 2023) Grande successo a conclusione del tour del progetto presentato in numerose città italiane,che si è concluso a Roma,dove Oltre 1000 studenti delle scuole medie e superiori hanno partecipato all’evento aggregativo multimediale “NOI ERA, generazioni a confronto” presso il teatro Don Orione. Questo innovativo progetto mette a confronto i giovani delle diverse generazioni nel corso di cento anni di storia, ed è realizzato con i contributi storici dell’Istituto Luce elaborati con tecniche digitali. Un incredibile viaggio tecnologico attraverso le 7 generazioni che attualmente convivono sulla terra. Dal dopoguerra al giorno d’oggi, il pensiero dei ragazzi sui temi fondamentali della vita, della scuola, del lavoro e della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Grande successo a conclusione del tour delpresentato in numerose città italiane,che si è concluso a,dove1000delle scuole medie e superiori hanno partecipato all’evento aggregativo multimediale “NOI ERA,” presso il teatro Don Orione. Questo innovativomette ai giovani delle diversenel corso di cento anni di storia, ed è realizzato con i contributi storici dell’Istituto Luce elaborati con tecniche digitali. Un incredibile viaggio tecnologico attraverso le 7che attualmente convivono sulla terra. Dal dopoguerra al giorno d’oggi, il pensiero dei ragazzi sui temi fondamentali della vita, della scuola, del lavoro e della ...

