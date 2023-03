"Oh, devi ascoltare!". Bocchino travolge Raimo e tira un foglio a Formigli | Video (Di venerdì 31 marzo 2023) Niente da fare, fascismo e antifascismo continuano a far arrabbiare. A Piazzapulita, su La7, vivacissimo confronto tra Italo Bocchino, Christian Raimo e Laura Boldrini sul tema delle Fosse Ardeatine. "La rappresaglia nazista ha colpito i cittadini italiani", ricorda il direttore editoriale del Secolo d'Italia. Raimo, scrittore e attivista di sinistra, ribatte: "Mi sono stampato i nomi delle vittime...". Bocchino si inalbera: "Oh devi ascoltare, io ho diritto a parlare e non voglio uno che urli. Deve imparare a stare nei dibattiti, non è abituato. Tra le vittime c'erano antifascisti, 9 ebrei in quanto ebrei e detenuti comuni. Tutti erano italiani, a parte i 9 ebrei". "La sensazione è che ci sia una difficoltà a pronunciare la parola fascismo", pungola Corrado Formigli, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Niente da fare, fascismo e antifascismo continuano a far arrabbiare. A Piazzapulita, su La7, vivacissimo confronto tra Italo, Christiane Laura Boldrini sul tema delle Fosse Ardeatine. "La rappresaglia nazista ha colpito i cittadini italiani", ricorda il direttore editoriale del Secolo d'Italia., scrittore e attivista di sinistra, ribatte: "Mi sono stampato i nomi delle vittime...".si inalbera: "Ohascoltare, io ho diritto a parlare e non voglio uno che urli. Deve imparare a stare nei dibattiti, non è abituato. Tra le vittime c'erano antifascisti, 9 ebrei in quanto ebrei e detenuti comuni. Tutti erano italiani, a parte i 9 ebrei". "La sensazione è che ci sia una difficoltà a pronunciare la parola fascismo", pungola Corrado, e ...

