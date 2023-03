Oggi, nel 1991, terminava il trattato di Varsavia (Di venerdì 31 marzo 2023) È il 31 Marzo 1991, dopo 36 anni di alleanza militare tra gli Stati socialisti e NATO, con il trattato di Varsavia, si dichiara la sua fine. Viene ufficialmente sciolto durante un incontro tenutosi a Praga il 1° luglio dello stesso anno. Il Patto di Varsavia, concordato fra Unione Sovietica e quelli che venivano definti gli “stati satelliti”, che permetteva di difendersi l’un l’altro in caso di aggressione, veniva deposto, dopo le innumerevoli incomprensioni e crisi tra gli Stati membri. Ma come nasce il Patto di Varsavia? Membri del Patto di Varsavia Il Patto di Varsavia fu firmato il 14 maggio 1955 in Polonia. Ufficialmente si chiamava “trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza di Varsavia”. Era una coalizione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) È il 31 Marzo, dopo 36 anni di alleanza militare tra gli Stati socialisti e NATO, con ildi, si dichiara la sua fine. Viene ufficialmente sciolto durante un incontro tenutosi a Praga il 1° luglio dello stesso anno. Il Patto di, concordato fra Unione Sovietica e quelli che venivano definti gli “stati satelliti”, che permetteva di difendersi l’un l’altro in caso di aggressione, veniva deposto, dopo le innumerevoli incomprensioni e crisi tra gli Stati membri. Ma come nasce il Patto di? Membri del Patto diIl Patto difu firmato il 14 maggio 1955 in Polonia. Ufficialmente si chiamava “di amicizia, cooperazione e mutua assistenza di”. Era una coalizione ...

