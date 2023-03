“Oggi è un altro giorno”, anticipazioni del 31 marzo (Di venerdì 31 marzo 2023) Interviste tra cultura e attualità per l’ultimo appuntamento settimanale con il talk “Oggi è un altro giorno” in onda nella giornata odierna del 31 marzo dalle ore 14.05 su Rai 1 e Rai Italia. “Oggi è un altro giorno”, il 31 marzo alle 14.05 su Raiuno La conduttrice del salotto televisivo Serena Bortone intervista Alessandra Mussolini, che recentemente abbiamo visto tra i concorrenti dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”, varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti, dove si è cimentata nei panni di Milva, Lady Gaga tra le svariate esibizioni che l’hanno vista protagonista nel programma di Raiuno. A seguire, l’attrice Gina Rovere storico volto in decine di film che hanno segnato la storia del cinema italiano tra cui I soliti ignoti ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Interviste tra cultura e attualità per l’ultimo appuntamento settimanale con il talk “è un” in onda nella giornata odierna del 31dalle ore 14.05 su Rai 1 e Rai Italia. “è un”, il 31alle 14.05 su Raiuno La conduttrice del salotto televisivo Serena Bortone intervista Alessandra Mussolini, che recentemente abbiamo visto tra i concorrenti dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”, varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti, dove si è cimentata nei panni di Milva, Lady Gaga tra le svariate esibizioni che l’hanno vista protagonista nel programma di Raiuno. A seguire, l’attrice Gina Rovere storico volto in decine di film che hanno segnato la storia del cinema italiano tra cui I soliti ignoti ed ...

