Nuvole e qualche pioggia: nel weekend le temperature tornano a toccare i 20 gradi (Di venerdì 31 marzo 2023) Fredde correnti occidentali in quota, andranno ad indebolire ulteriormente il promontorio sul Mediterraneo Centrale. Sulla Lombardia cieli irregolarmente nuvolosi, con nuvolosità compatta lungo i rilievi, tendenti a divenire dalla giornata di sabato, poco nuvolosi sulle aree di pianura. La giornata odierna potrebbe risentire, dal tardo pomeriggio, del passaggio instabile in quota, sviluppando sulle pianure centro-occidentali, nuvolosità cumuliforme che potrebbe dare luogo a moderata fenomenologia convettiva. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 31 marzo 2023 Tempo Previsto: Mattinata all'insegna di cieli da nuvolosi ad irregolarmente nuvolosi su tutta la regione. Nubi più consistenti lungo i versanti Alpini, dal Chiavennasco alla Valtellina, con locali, deboli precipitazioni. Nubi e fenomenologia che nel corso ...

